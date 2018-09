D'Politik a sengem Land wier ze vill multi-kulti. Dat reprochéiert de fréieren Ausseminister vu Kanada der Regierung vum liberale Premier Justin Trudeau. Virun engem Mount hat de Maxime Bernier dofir déi konservativ Oppositiounspartei verlooss an huet e Freideg seng eege Partei virgestallt. Eng rietspopulistesch Partei, déi dem Politiker no dem Vollek nees de Pouvoir wéilt zeréckginn.De Maxime Bernier war tëscht 2007 an 2008 fir eng kuerz Zäit kanadeschen Ausseminister. Hien huet dee Posten awer missten zeréckginn, wéi sech erausgestallt huet, datt hie Geheimdokumenter vun der Nato an der Wunneng vu senger Frëndin leie gelooss hat. D'Fra krut awer Verbindungen zum organiséierte Verbriechen reprochéiert.