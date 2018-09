Marsch fir de Klima zu San Francisco

De Satellit soll dann och hëllefen, déi Länner an Akteuren erauszefannen, déi besonnesch vill Knascht produzéieren. Dat sot e Freideg de Gouverneur vu Kalifornien, den Jerry Brown, am Kader vum Klimasommet, dee wärend dräi Deeg zu San Francisco war.4.000 Stied, Regiounen an Entreprisen hunn un deem Sommet participéiert.Ëmweltschützer hoffen, datt deen elo ee Signal a Richtung Sommet zu Kattowitz ginn huet. Deen ass am Dezember.