Domadder dreet den iraneschen Ausseminister Sarif an engem Interview mam "Spiegel".D'Europäer an déi aner, déi den Accord matdroe géifen, missten agéieren, fir d'Konsequenze vun den amerikanesche Sanktiounen ze kompenséieren, esou de Sarif. Deen denkt do zum Beispill un eng Mesure, woumat d'EU-Memberstaaten Entreprisen, déi wéinst den US-Sanktioune mam Iran hir Geschäfter op Äis leeën, bestrooft ginn.Direkt Gespréicher mam amerikanesche President Donald Trump huet de Sarif iwwerdeems komplett ausgeschloss. Et géif dofir keng Basis ginn.