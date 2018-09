© BULENT KILIC / AFP

D'Sécherheetsautoritéiten si mat Tréinegas a Waasserkanoune géint si virgaangen.



An de soziale Medien haten d'Aarbechter sech beklot, iwwer Kollegen déi bei der Aarbecht stierwen, iwwert schlecht Iessen, schlechte Logement a Problemer wann et drëms geet de bezuelt ze ginn.



Et géif een net wéi Mënsche behandelt ginn, hat ee vun de Männer an engem Video gesot.



Deen neie Fluchhafen -deen Drëtten zu Istanbul- soll Enn Oktober opgoen a gëllt als wichtege Projet fir de Staatschef Erdogan.