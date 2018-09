D'Aarbechtswelt ännert sech radikal. Enger Etüd vum Weltwirtschaftsforum no schaffe Maschinne geschwë méi wéi d'Mënschen. Bis 2025 wäerte méi Aufgabe vu Roboteren erleedegt gi wéi vun Aarbechter. Millioune vun Aarbechtsplaze falen doduerch ewech, mä et kommen awer och neier derbäi.Aktuell dominéiert awer mol nach de Mënsch am Wirtschaftskreeslaf. 71% vun den Aarbechtsstonne gi vun de Mënschen assuréiert. Gleeft een der Etüd, soll dee Chiffer bis 2025 – dat si just nach 7 Joer – bis op 48% falen. D'Majoritéit vun der Aarbecht géifen dann d'Maschinnen iwwerhuelen.Scho bis 2022 géifen duerch déi ganz Entwécklung weltwäit ronn 75 Milliounen Aarbechtsplazen ewechfalen, respektiv duerch Maschinnen ersat ginn. An den nächste 5 Joer géifen awer och 133 Milliounen nei Plazen entstoen. Fir déi ass awer deels e ganzt anert Fachwësse gefrot.Déi Analys vum Weltwirtschaftsforum kënnt eréischt offiziell e Méindeg eraus, den däitsche Spiegel zitéiert awer schonn um Sonndeg dorausser.