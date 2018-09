Alt nees wëllen d'USA nei Stroftaxen an der Héicht vun 10% op chinesesch Importer decidéieren; op Importer vun engem Wäert vun 200 Milliarden Dollar.

Déi Decisioun soll an den nächsten Deeg annoncéiert ginn.Zanter Juli gëlle schonn Taxe vu 25% op Artikelen am Wäert vu 50 Milliarden Dollar.Peking huet sengersäits mat Stroftaxen am selwechte Mooss reagéiert.