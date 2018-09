Den amerikanesche Medien no si bis ewell 13 Mënsche gestuerwen.D'Stäerkt vum "Florence" ass bis op 64 Kilometer an der Stonn erofgaangen. Déi gréisste Gefor sinn elo de Reen an d'Iwwerschwemmungen. D'Autoritéiten hu viru "giganteschem Reen" gewarnt, dat nach bis e Méindeg. Op ville Plaze gëtt och gefaart, datt massiv de Buedem gerutscht kënnt.D'Leit sinn also gewarnt. 1,7 Millioune Mënsche waren opgefuerdert ginn, fir sech a Sécherheet ze bréngen.Den Donald Trump wëll d'nächst Woch an déi betraffe Regioun reese fir sech e Bild ze maache vun der Situatioun.