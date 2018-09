© AFP

An der Nuecht op e Sonndeg war e Mann an de Park agebrach an e Sonndeg de Moie gouf - mat Hëllef vun den Iwwerwaachungskameraen - e verdächtege Sak fonnt, deen de Mann och an der Nuecht bei sech hat.



Déi Responsabel vum Park hunn d'Police alarméiert an doropshi gouf decidéiert, de Park zouzemaachen, fir datt d'Beamte kënnen enquêtéieren.



Et ass och eng Ekipp mat Hënn op der Plaz, déi dofir forméiert sinn, Sprengstoff ze fannen.



Dat alles huet dozou gefouert, datt e Sonndeg de Moie vill Visiteure virun zouenen Diere stoungen, déi Responsabel vum Park hunn awer versprach, datt si op iergendeng Manéier entschiedegt ginn.