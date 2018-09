Et gi knapp 35.000 Kandidate fir bësse méi wéi 18.000 Posten. De Biergerkrich am Land hat viru 7 Joer ugefaangen ...

Net all Walberechtegte kann dann och seng Stëmm ofginn: Wielen ass nëmmen an deenen zwee Drëttel vum Land méiglech, an deenen d'Regierung d'Soen huet.Virun allem am Norden an am Oste vum Land ass den Territoire jo ënnert der Kontroll vu Rebellen a kurdesche Milizen.