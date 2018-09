"Es fängt wieder an" - dat ass den Titel vun engem Interview mat engem Iwwerliewenden vum Holocaust, deen op Spiegel Online ze liesen ass. De Sally Perel, dee mat senger Biografie "Hitlerjunge Salomon" weltwäit bekannt gouf, mécht sech Suergen iwwert de Rietsruck an Däitschland.Hien zitt eng Rei Parallellen tëschent der Nazi-Zäit deemools an der Situatioun haut.Deemools huet et och esou ugefaang, seet de Mann, deen 93 Joer huet an an Israel lieft. "E klenge Grupp, déi éischt Walen, wou se e puer Prozent vun de Stëmme kruten an du gouf et ëmmer méi."D'AfD hätt och elo 13 Prozent a wann ee geséich, wat zu Chemnitz lass wier, da misst ee sech froen, wouhinner dat alles féiert."D'Situatioun huet dat selwecht Potenzial wéi deemools", seet de Sally Perel.Dat Denken a Vëlker - deemools wieren et d'Judde gewiescht an haut wier et alles, wat net "däitsch" ass.Trotz all deene Parallellen ass de Sally Perel awer zouversiichtlech, datt d'Demokratie staark genuch ass, fir sech net duerch neien Nazismus a Gefor bréngen ze loossen.