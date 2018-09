Et hält net op mat reenen a North a South Carolina. Den Tropestuerm Florence féiert enorm Waassermasse mat sech a ganz Landstreecher stinn ënner Waasser.

Tropestuerm Florence/ Supertaifun Mangkhut (16.09.2018) De Bilan vun den Onwiederen an den USA an op de Philippinnen

An deem klenge Kaff Swansboro a North Carolina goufe 86 cm gemooss, dat ass iwwer 20cm méi wéi de Rekord duerch den Hurrikane Floyd am Joer 1999. Deemools ware 56 Mënschen ëm d’Liewe komm.

Dëst Joer gëtt den Doud vu 14 Awunner mam Hurrikane a Verbindung bruecht.

Gutt 800.000 Heemer a Geschäfter sinn ouni Stroum haut. Vill Leit musse mat Helikopter gerett ginn an de Schued un den Infrastrukturen ass enorm.

Och am Norde vun de Philippinnen ass d’Zuel vun den Doudesaffer nom Passage vum Supertaifun Mangkhut mëttlerweil geklommen. Den Autoritéiten no läit de Bilan iwwer 50. 13 Mënsche gëllen den Ament nach als vermësst. De Stuerm Mangkhut ass iwwert déi philippinnesch Haaptinsel Luzón nordwestlech weider gezunn an huet mëttlerweil Hong Kong a Macao getraff.

Do gëllt mëttlerweil d’Taifunwarnung fir e Stuerm vun der Stäerkt 10, déi héchste Positioun op der Skala. Am Laf vum Méindeg beweegt sech den Zyklon da weider an Direktioun Kontinental-China.