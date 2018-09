© AFP

Zu deem Protestmarsch haten d'Pegida an aner populistesch Organisatiounen opgeruff. D'Leit hate Plakater bei sech, wou ënnert anerem drop stoung "Heimatliebe ist kein Verbrechen" oder "Volksverräter absetzen".Et gouf och eng Géigendemo vu Leit vum lénke Bord. Un där hate ronn 850 Persounen deelgeholl.Der Police no blouf et bis op e puer eenzel Tëschefäll awer gréisstendeels roueg. Fir d'Sécherheet haten iwwer 1.000 Polizisten aus direkt e puer Bundeslänner gesuergt.Hannergrond ass jo den Doud vun engem 22 Joer ale Mann, no enger Attack duerch zwee Afghane virun enger Woch, zu Köthen. Eng Autopsie hat erginn, datt de Mann un engem Häerzinfarkt gestuerwe war.