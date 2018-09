De Miguel Diaz-Canel © AFP (Archiv)

D'Relatiounen tëscht Kuba an den USA, déi sech entspaant haten, wieren nees am gaangen an de Contraire ëmzeschloen, esou den Diaz-Canel.Zanterdeem den Donald Trump an den USA d'Soen hätt, wieren d'Relatiounen net méi esou gutt. Et géif een zwar nach um Dialog festhalen, esou de Kubaner, allerdéngs just, wann d'Géigepartie dat op Aenhéicht géif maachen.