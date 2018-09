Et ass eng Meldung vun der Zeitung "Die Welt". D'Angela Merkel hätt decidéiert, datt den Hans-Georg Maaßen goe muss.



De Chef vum Verfassungsschutz steet bekanntlech wéinst sengen Aussoen am Kontext zu den Debordementer koalitiounsintern staark an der Kritik. D'SPD fuerdert den ëmstriddene Personnage misst goen, nodeems hien d'Videoe vu Chemnitz ëffentlech an der Bildzeitung a Fro gestallt hat.



Union a Sozialdemokraten hate sech bis en Dënschdeg Zäit ginn, fir eng Decisioun ze huelen. Wéi et um Méindeg de Moien an der Zeitung heescht, wier de Maaßen an den An vum Angela Merkel net méi tragbar, well e sech an d'Dagespolitik agemëscht hätt. Eng offiziell Confirmatioun vu Berlin gëtt et nach net.