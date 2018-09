D'Police huet op den Täter geschoss an en um Broschtkuerf an engem Been blesséiert. De Mann schwieft den Ament a Liewensgefor. De Beamten koum fir eng Behandlung an d'Spidol.



Den Hannergrond vum Tëschefall ass den Ament nach onkloer. De Parquet vu Bréissel soll am Laf vum Dag kommunikéieren.