D'Belsch hëlt weider Mesuren, fir géint déi afrikanesch Schwéngspescht virzegoen. De Landwirtschaftsminister aus der Wallonie René Colin sot e Méindeg de Moien um Mikro vun der RTBF, datt d'Autoritéite vun e Méindeg un de Leit verbidden, fir sech op deenen 63.000 Hektar ze beweegen an deenen d'Kränkt bis ewell opgetrueden ass.Déi éischt zwee Fäll ware jo en Donneschdeg an der Géigend vun Etalle an der Province de Luxembourg gemellt ginn. Zanterhier goufen dräi weider positiv Fäll aus där Géigend gemellt.Déi europäesch Autoritéiten hunn eng Expertenekipp an d'Province de Luxembourg geschéckt, fir d'Belsch z'ënnerstëtzen. Ënnert anerem gouf jo schonn e komplett Juegdverbuet an der concernéierter Zon decidéiert an et gëtt aktiv no doudegen Déiere gesicht.Déi afrikanesch Schwéngspescht ass ongeféierlech fir de Mënsch, ka sech awer op d'Hausschwäin iwwerdroen. D'Lëtzebuerger Autoritéiten hunn e Freideg op d'Fäll am belsche Grenzgebidd reagéiert.