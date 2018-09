D'Explosioun vun engem Laptop an enger Metro hat kuerzzäiteg fir Panik am Waggon gesuergt.

© Youtube vu Emergencias Madrid OFICIAL

Sechs Mënsche goufe blesséiert, dorënner och eng Fra, där hire Laptop e Méindeg de Mueren op eemol ugefaangen huet an hirer Posch ze brennen. Dat mellt déi spuenesch Zeitung ABC a berifft sech dobäi op Aussoe vun den Autoritéiten op der Plaz.Dobäi kënnt, dass sech hei vill Damp entwéckelt huet, de Won gouf evakuéiert. Panik war kuerz drop ausgebrach, dat well vill Passagéier vun enger terroristesch Attack ufanks ausgaange sinn.D'Linn 9 vum Metrosnetz gouf provisoresch komplett ausser Betrib geholl. Mëttlerweil, esou "Metro de Madrid", géif de Verkéier an der Metro awer nees normal lafen.Wéi et genee zu der Explosioun an dem Brand vum Laptop komme konnt, ass bis ewell nach net kloer.