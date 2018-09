Geplangt sinn Taxen am Gesamtwäert vu ronn 200 Milliarden Dollar. An enger 1. Etappe sollen d'Taxen de 24. September a Kraaft trieden a bei 10% leien.

Nom 31. Dezember sollen dës Taxen dann op 25% klammen. Dat geet aus enger Deklaratioun vum Wäissen Haus ervir. Donieft huet den Donald Trump mat weidere Strofmesuren gedreet, sollt China mat Revancheaktioune reagéieren. An dësem Fall plangen d'USA d'Taxe vu ronn 267 Milliarden Dollar op zousätzlechen Importer. Zil vun de Stroftaxen wiere et, eng Ännerung an de chineseschen Handelspraktiken ze erreechen, sou den Donald Trump.