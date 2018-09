De südkoreanesche Staatschef wëll während dëser Visite an Nordkorea Beweegung an dee festgefueren Dialog tëscht Pjöngjang a Washington bréngen. Et geet an der Haaptsaach ëm déi atomar Ofrëschtung vun Nordkorea. Donieft wëll de Moon Jae d'Relatiounen tëscht Süd- a Nordkorea verbesseren an déi militäresch Spannungen op der Hallefinsel ofbauen. Zil ass et de Grondsteen fir e Friddensaccord ze leeën.