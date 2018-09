D'Zuel vun den Doudesaffer nom Passage vum Hurrikan "Florence" an den USA ass weider am Gaangen ze klammen.

Internat.: Am meeschte gelies

Wéi déi amerikanesch Noriichtechaîne CBS mellt, wieren an tëscht 31 Mënschen an den dräi Bundesstaaten North Carolina, South Carolina a Virginia un de Suitte vum Wieder gestuerwen.



De Schued den entstanen ass, chiffréieren Experten op iwwer 17 Milliarden Dollar. An deene betraffene Regiounen hunn d'Leit elo mat Iwwerschwemmungen ze kämpfen. Net manner wéi 1.500 Stroosse si blockéiert.