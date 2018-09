Bei ronn der Halschent vun all den Doudesfäll huet et sech ëm neigebuere Puppelcher gehandelt. All zweeten Doudesfall bei de Kanner ënner fënnef Joer gouf an Afrika, südlech vun der Sahara registréiert, bal all drëtten a Südasien.



Déi meescht Doudesfäll hätte mat Medikamenter oder dem Accès zu propperem Drénkwaasser kënne verhënnert ginn, heescht et am UNO-Rapport.