De Fliger ass e Méindeg den Owend géint 23 Auer vum Radar verschwonnen. Wéi et vu Moskau heescht, hätten zu deem Zäitpunkt israelesch Kampfjetten op der syrescher Côte ugegraff. De russesche Fliger wier dunn aus Versinn mat ofgeschoss ginn. Russland behält sech, eegenen Aussoen no, Schrëtt géint Israel vir.Russeschen Informatiounen no, si 15 Zaldoten ëm d'Liewe komm.