De President vum Verfassungsschutz wiesselt an den Inneministère a gëtt do Staatssekretär. Dat huet d'Bundesregierung confirméiert.

De President vum däitsche Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen hat iwwert d'Gewalt zu Chemnitz gemengt, dass do keng reegelrecht Juegd op Auslänner gemaach gouf.Dat hat fir Sträit an der grousser Koalitioun gesuergt. D'SPD wollt seng Demissioun, d'CSU hat sech awer fir de Maaßen staark gemaach.En Dënschdeg sollt tranchéiert ginn an d'Bundesregierung huet dann och decidéiert: De 55 Joer ale Maaßen gëtt elo Staatssekretär am Inneministère, Inneminister ass jo de Horst Seehofer vun der CSU.