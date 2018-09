Sinn d'USA mam Trump nach e realistesche Partner fir Europa? (18.09.2018) Mam Donald Trump sinn d'Relatiounen tëscht der EU an den USA esou schlecht wéi nach ni.

"Quo vadis transatlantesch Bezéiungen": zesumme mat der däitscher Ambassade hat d'Europahaus e Méindeg den Owend op e Virtrag mat Podiumsgespréich invitéiert. Sinn d'USA ënnert dem Trump nach en zouverlässege Partner fir d'Europäer? Jo war d'Äntwert, mä och Europa misst eppes dofir maachen.

Den neie Locataire am Wäissen Haus mécht et Europa net einfach. Do si sech d'Experten eens. Eens awer och an der Analys, datt et keng wierklech Alternativ zu den USA gëtt. D'Äntwert dogéint misst sinn, datt Europa endlech weltpolitesch erwuesse gëtt. Et wär och dat wat d'Amerikaner gären hätten.

Et géifen Allianz Loyalitéiten a Fro gestallt. Bleift et bei der Frëndschaft oder geet et an déi aner Richtung. Sécher ass, d'USA sinn e wichtegen awer net den eenzege Partner. Bréissel weist dofir och gären op eng gutt Handelspolitik mat Kanada a rezent mat Japan hin. Mat den USA misst een aktuell ebe méi dogéint halen.

Op wéi enger Grondlag och ëmmer, d'Europäer musse selbstbewosst optrieden a virun alem muss d’EU hir gréisst Stäerkt ausspillen an dat ass nach ëmmer d'Eenheet vun de Memberstaaten.