Op hirem Sommet zu Pjöngjang hunn de südkoreanesche President Moon Jae In an den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un en Accord an dem Sënn ënnerschriwwen. Zil ass, dass all atomar Waffen op der koranescher Hallefinsel ofgebaut ginn.No Aussoe vum südkoreanesche President hätt sech Nordkorea och bereet erkläert, déi landeswäit gréissten Atomanlag zouzemaachen. De Kim Jong Un hätt säin Accord ginn, dofir international Atom-Inspekteren an d'Land ze loossen. Parallel hunn déi respektiv Verdeedegungsminister en Ofkommes ënnerschriwwen, fir d'Spannungen op der koreanescher Hallefinsel ze reduzéieren.De Kim Jong Un huet iwwerdeems annoncéiert, dass hie scho ganz geschwënn wëll op Seoul reesen. Et wier dëst déi éischt Visite vun engem nordkoreanesche Staatschef an der südkoreanescher Haaptstad, zanter déi koreanesch Hallefinsel gedeelt gouf.Eng weider Annonce déi gemaach gouf ass déi, dass Süd- an Nordkorea zesumme wëllen fir d'Olympesch Spiller 2032 kandidéieren.