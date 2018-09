D'Member vum Senat wëllen erausfannen, firwat den Alexandre Benalla während enger Demonstratioun um 1. Mee zu Paräis Demonstranten zerschloen huet an en Helm vun der Police unhat. Hie gouf dowéinst vu sengem Posten suspendéiert an et gëtt géint de Mann enquêtéiert. Déi konservativ Oppositioun fuerdert iwwerdeems Informatiounen driwwer, wéi eng Roll de Benalla genee am Ëmfeld vum Emmanuel Macron gespillt huet.