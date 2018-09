Weider Punkten, iwwert déi diskutéiert gëtt, sinn d'Verknaschte vun de Mierer an d'Verbëtze vun de Ressourcen.



D'Gespréicher daueren zwee Deeg. Nom Austrëtt vun den USA aus dem Paräisser Klimaschutzaccord ass de Grupp vun de G7 Länner an där wichteger Fro vun der Klimapolitik gespléckt. Di däitsch Ëmweltministesch Svenja Schulze sot am Virfeld, dass d'Industriestaaten trotz Differenze misste mat enger Sprooch schwätzen. Tropestierm hätte gewisen, dass och eis Länner massiv vum Klimawandel betraff sinn.



Kanada huet fir des Renconter op Ministerniveau och héichrangeg Vertrieder vun Internationalen Organisatiounen, der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft an der Fuerschung invitéiert.