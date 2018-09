Dat sot den US President en Dënschdeg während enger Renconter mam polnesche Staatschef Duda am Wäissen Haus.Den amerikanesche Verdeedegungsminister James Mattis huet betount, dass nach vill Froen ze kläre sinn an nach keng Decisioun geholl gouf, fir eng permanent amerikanesch Truppepräsens a Polen. Sou eng Militärbase gëtt als Ofschreckungsmesure géint aggressiivt russescht Verhale bezeechent. Eng permanent Basis wier souwuel am polneschen wéi och am amerikaneschen Intressi. De polnesche President Andrzej Duda huet proposéiert, déi geplangte Militärbase "Fort Trump" ze deefen.