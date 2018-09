© AFP

Den 38 Joe ale Grant William Robicheaux a seng 7 Joer méi jonk Frëndin Cerissa Laura Riley ware lescht Woch festgeholl ginn. Um Handy vum Medeziner hunn Ermëttler honnerte Videoe fonnt, déi de sexuelle Mëssbrauch vu Frae weisen, déi offensichtlech ënner Droge stoungen.



En Dënschdeg goufe beim zoustännege Parquet am kaliforneschen Orange County nach eng sëlleche Hiweiser gemellt, nodeems den Appell lancéiert gouf, presuméiert Affer solle sech mellen.



D'Autoritéite ginn dovun aus, dass d'Koppel zesummegeschafft huet, fir a Restauranten oder Bare potentiell Affer ze sichen an unzeschwätzen. Si hätten dobäi hire Charme an hiert gutt Ausgesinn genotzt an Extasy, KO-Drëpsen a Kokain agesat, fir hir Affer roueg ze stellen an duerno am Haus vum Dokter zu Newport Beach sexuell ze mëssbrauchen.

Gëtt d'Koppel schëlleg gesprach, riskéiert de Robicheaucx bis zu 40 Joer Prisong, seng Frëndin bis zu 30.