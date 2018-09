© AFP

Hëllefsgidder kéinten d'Regioun wéinst den uerge Kämpf ëm d'Hafestad Hodeida net ëmmer erreechen. Den Hongerdoud kéint eng Ausmooss unhuelen, déi et bis ewell nach ni ginn hätt, warnt d'Hëllefsorganisatioun "Save the Children". D'Präisser fir Liewensmëttel an de Brennes wieren esou héich wéi nach ni, doduerch wier och d'Zuel vun de Kanner, déi vum Honger menacéiert sinn, ëm eng Millioun op 5,2 Millioune geklommen.An engem Spidol am Norde vum Jemen wieren d'Puppelcher souguer ze schwaach fir ze kräischen. Duerch de Krich riskéiert eng ganz Generatioun vu Kanner ze stierwen, déi net nëmmen duerch den Honger menacéiert sinn, ma och duerch Bommen a Krankheeten. Sollt den Hafe vun Hodeida komplett zougemaach ginn, géif dat weider Millioune Mënschen an den Honger dreiwen.Am Jemen ass zanter 2014 e Biergerkrich. UN-Informatiounen no si schonn iwwer 10.000 Mënschen ëm d'Liewe komm, de Gros Zivilisten. Der UNO no kann ee vun der schwéierster humanitärer Kris weltwäit schwätzen.