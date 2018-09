Internat.: Am meeschte gelies

De Matteo Salvini vun der friemefeindlecher Lega hat d'lescht Woch jo bei enger Entrevue tëscht europäesche Ministeren d'Migranten aus Afrika als "nei Sklaven" bezeechent. Duerno hat de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn hien op d'Plaz gesat.



An enger offizieller Declaratioun fuerdert d'Kommissioun vun der Afrikanescher Unioun den italieneschen Vizepremier op, seng "offälleg Bemierkung" zréckzehuelen.



De Salvini hat zu Wien gemengt, seng Regierung géif léiwer jonk Italiener dobäi ënnerstëtzen, fir méi Kanner ze kréien, wéi méi Sklaven an d'Land ze huelen. E Video vum Intermezzo tëscht dem italieneschen Innenminister an dem Jean Asselborn, deen ouni Erlaabnis opgeholl gouf, huet zanterhier fir ganz vill Reaktioune gesuergt.