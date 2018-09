© AFP

D'Accident ass wärend dem Policeasaz am Baumhausduerf Beechtown geschitt. E Journalist soll hei vun enger Hängebréck 25 Meter an d'Déift gefall sinn. Aenzeien no war de Journalist ënnerwee vun engem Bamhaus bei een anert, wéi op enger Hängebréck e Briet gebrach ass an de Mann an d'Déif gefall ass.



Fir de Mann, deen schonn zanter enger längerer Zäit d'Aktivisten an och de Policeasaz suivéiert huet, ass kuerz nom Accident u senge schwéiere Blessure gestuerwen.



Den Asaz vun der Police a vun den RWE-Mataarbechter gouf nom Accident gestoppt.



Zanter dem 13. September probéieren dausende Polizisten am Hambacher Forst bei Oochen Leit aus deem Bësch ze kréien, déi sech an de Beem installéiert hunn a mat där Blockade probéieren, ze verhënneren, dass och nach de Rescht vum Bësch zerstéiert gëtt.



