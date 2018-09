Et wier net einfach a si géif des Decisioun och net gutt fannen. Am selwechten Otemzuch huet si awer hir Positioun géintiwwer der Decisioun vum Inneminister Hors Seehofer verdeedegt. Si wier net bereet, wéinst sou enger personeller Entscheedung d'Regierung ze stierzen. D'Kanzlerin Angela Merkel huet d'Decisioun den Hans-Georg Maaßen un der Spëtzt vum Verfassungsschutz ofzesetzen als richteg a wichteg Decisioun bezeechent.





Zu engem Broch vun der grousser Koalitioun an Däitschland wier et no Aussoe vun der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, dann och effektiv bal komm. An enger Mail un déi eenzel Parteimember, déi verschiddene Medien virläit, huet si drastesch Wieder benotzt. D'SPD hätt drop gehalen den Hans-Georg Maaßen z'entloossen. Den Inneminister hätt awer gefuerdert och weiderhin op d'Kompetenze vum fréiere Chef vum Verfassungsschutz zeréck ze gräifen. D'Gefor wier grouss gewiescht, dass d'Regierung auserneebrécht, mat all de Konsequenzen déi dat mat sech bruecht hätt, bis hin zu Neiwalen, sou d'CDU-Generalsekretärin.