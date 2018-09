De russesche President stellt sech jo gären emol als de staarke Mann duer, sief et an engem Portrait mat wëllen Déieren, oder mat plakegem Uewerkierper op engem Päerd, wéi en duerch d'Taiga reit.Elo huet huet en da mat der neister Waff aus dem Haus Kalaschnikow poséiert, mat Schutzbrëll an Ouereschutz un. E soll och 5 mol domat geschoss hunn, dat mat enger Trefferquot vun iwwer 50%.Kalaschnikow ass virun allem fir d'Gewier mam Numm AK-47 bekannt, war rezent awer och an der Press, nodeems se en Elektroauto presentéiert hunn.