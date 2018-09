Wéi et heescht, hätten di eenzel Konzerner zougesot d'G7-Charte an der Lutte géint d'Verknaschte vun de Mierer ze ënnerstëtzen. Dat sot di kanadesch Ëmweltministesch um zweeten Dag vun enger G7-Renconter zu Halifax.



Däitschland, Frankräich, Groussbritannien, Italien, Kanada an d'EU haten am Juni um G7-Sommet eng Charta an der Lutte géint Plastiksoffall an de Weltmierer ënnerschriwwen. D'G7-Länner Japan an USA hunn de Accord dogéint net matgedroen. Zil ass et dofir ze suergen, dass bis d'Joer 2030 alleguerten d'Emballagen kënne recycléiert ginn.