Wéi et heescht, wiere vill Leit an engem ganz schlechten Zoustand. Lokal Politiker fäerten, dass d'Zuel vun den Doudegen nach däitlech kéint klammen. U Bord vun der Fähr sollen iwwer honnert Passagéier gewiescht sinn.



D'Rettungsequippen hunn hir Sich no weideren Affer en Donneschdeg den Owend ofgebrach. Um Freideg soll d'Sichaktioun weider goen. Iwwert d'Onglécksursaach ass nach näischt gewosst. Et gëtt awer spekuléiert, dass d'Fähr iwwerluede war. Nieft de Passagéier goufen och Säck mat Mais an Zement transportéiert.