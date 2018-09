Wann e Sonndeg Bundestagswalen wieren, kéimen d'Unioun an d'Sozialdemokraten zesummen op nëmmen nach 35% vun de Stëmmen. Dat geet aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend ervir.



D'Unioun wier wuel nach ëmmer stäerkste Kraaft, ma eng AfD kéim awer schonn op di zweet Plaz. D'Unioun géif mat 28% dat schlechtst Resultat zanter 1997 notéieren, de Koalitiounspartner SPD kéim mat 17% op nach just déi drëtt Plaz. D'AfD kéim op 18%, déi Gréng op 15, déi Lénk op 10 an di Liberal op 9%.



Bedéngt duerch di aktuell Politik, verléiert den Inneminister Horst Seehofer ëmmer méi un Zoustëmmung. Just nach 28% sinn der Meenung, dass hien dee richtege Mann op där richteger Plaz ass. Am Abrëll waren dat nach 39%. Och an der Unioun selwer sinn ëmmer manner Parteimember iwwerzeegt vun him. No 45% am Abrëll sinn et elo nach 31%.