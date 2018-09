Internat.: Am meeschte gelies

Nodeems e Bauer fir d'éischt déi stierflech Iwwerreschter vum Jugendlechen tëscht engem Koup Stréibotten fonnt hat, huet d'Police och elo den Handy vum Jong entdeckt.Hien hat säin Elterenhaus zu Unnau am Westerwald am Abrëll verlooss gehat, fir säin Handy ze sichen a gouf zanterhier vermësst.Eng groussugeluechte Sichaktioun war bis ewell ouni Succès verlaf. Ronn fënnef Méint méi spéit huet e Bauer viru kuerzem d'Läich fonnt, déi tëscht Stréibotten ageklemmt war. D'Police geet dovun aus, dass de Jong vun deene bis zu 1.000 Kilo schwéiere Botten ofgerëtscht war an net méi vum selwen erauskoum.