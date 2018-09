Déi extrem Hëtzt dëst Joer hunn a Frankräich 1.500 Doudesaffer méi gefuerdert wéi soss di Joren. Et waren awer 10 mol manner, wéi am Rekordjoer 2003.

© AFP

Dat huet déi franséisch Gesondheetsministesch Agnès Buzyn e Freideg de Moien matgedeelt. Deemools waren tëscht 15.000 an 20.000 Leit un de Suitte vun der Canicule gestuerwen. Déi eenzel Preventiounsmesuren, déi zanterhier getraff goufen, hätten hir Friichte gedroen, sou déi zoustänneg Autoritéiten.



Well et duerch de Klimawandel ëmmer méi dacks zu esou extremen Temperature wärend dem Summer kënnt, huet déi franséisch Gesondheetsministesch en Appell un d'Stied gemaach sech anescht ze organiséieren. Dëse Summer war a Frankräich den zweetwäermsten an der Geschicht vum Land.