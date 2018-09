© AFP

Donieft goufen iwwer 3.000 aktiv Fäll gezielt. D'Epidemie ass virun 2 Wochen zu Borno ausgebrach. An der Regioun liewen immens vill Flüchtlingen a ganz schlechten hygienesche Konditiounen a grousse Campen, well se duerch d'Rebelle vum Dschihadisten-Grupp Boko Haram verdriwwe goufen.

Schonn Ufank der Woch hat d'UNO matgedeelt, dass am ganzen Alentour vum Tschad-Séi, dat heescht am Nigeria, am Tschad, am Kamerun an am Niger 500 Leit u Cholera gestuerwe sinn a 27.000 Leit infizéiert wären.

Wärend der Reenzäit daucht d'Epidemie, déi ganz staarken Duerchfall an doropshin och Dehydratioun mat sech bréngt, nees op. Se ass ganz einfach ze traitéieren, ma et feelt natierlech un de néidege Moyenen.