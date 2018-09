E Freideg den Owend hunn d'Autoritéiten den Katastrophefall ausgeruff, well d'Gefor fir d'Dierfer an der Géigend ëmmer méi grouss gëtt.Mëttlerweil brennen 800 Hektar Torf an duerch de staarke Wand vu bis zu 85 Kilometer an der Stonn, gëtt d'Feier nees méi staark. De Brand wär och immens schwéier ze bekämpfen, well d'Feier och ënner dem Buedem weider brenne kann.Déi däitsch Verdeedegungsministesch Ursula von der Leyen huet sech am Numm vun der Bundeswehr fir d'Situatioun bei de Bierger entschëllegt. Et géing elo enquêtéiert gi firwat Munitiounstester an engem dréchene Mouer néideg waren.