E Porte-parole vum lokale Gouverneur huet matgedeelt, dass et sech dobäi ëm iranesch Zaldoten, ee Journalist an och vill Zivilisten handelt. Iwwer 50 Leit goufen donieft blesséiert, deels schwéier, dofir kéint d'Zuel vun den Affer nach klammen.



Et waren am ganzen 4 Männer, déi d'Parad wärend 10 Minutten attackéiert hunn, 2 dovunner goufen an Tëschenzäit erschoss, déi aner 2 konnte verhaft ginn. Den iranesche Staatsfernseh huet direkt vun enger Terrorattack vum islamesche Staat geschwat. Sunnitesch Separatisten, déi dem IS no stinn, hunn d'Dot awer mëttlerweil revendiquéiert.



Wann et stëmmt, dass den IS hannert dëser Dot stécht, da wär et schonn déi zweet grouss Attack vun der Terrormiliz am Iran.