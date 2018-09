An Däitschland sicht déi Grouss Koalitioun aus CDU/CSU an SPD no enger Léisung am Dossier Hans-Georg Maaßen.

Et wéilt een nach dëse Weekend eng Léisung fannen. Een Dënschdeg hate sech déi 3 Koalitiounspartner nach drop verstännegt, dass de Maaßen seng Plaz als Chef vum Bundesverfassungsschutz soll ofginn, fir dann d'Leeder eropzefalen an als Staatssekretär am Inneministère ze schaffen.

De ganz negativen Echo an der Bevëlkerung hätt awer gewisen, dass dës Entscheedung een Iertum war, schreift d'SPD-Parteicheffin der Bundeskanzlerin an engem Bréif. Donieft wëll d'Andrea Nahles och iwwer d'Zesummenaarbecht an der Koalitioun en General debattéieren.

Ganz interessant kéint an dem Kontext d'Reaktioun vum Inneminister Horst Seehofer sinn, dee sech ëmmer hannert den Hans-Georg Maaßen a seng Aussoen zu friemefeindlechen Aktiounen zu Chemnitz gestallt huet.