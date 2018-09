An der Schwäizer Haaptstad Bern sinn ronn 20.000 Mënschen op d'Stroosse gaangen, fir fir Loungläichheet ze demonstréieren.

© AFP Archivbild

D'Gewerkschafte soten, d'Frae wieren es leet bei de Léin diskriminéiert ze ginn. Iwwer 40 Organisatiounen hate sech fir d'Demonstratioun zesummegedoen. Si hu méi streng Gesetzer verlaangt a Strofen bei Loundiskriminéierung.



De Vertrieder vun de Gewerkschaften no verdénge Fraen an der Schwäiz ronn 20 Prozent manner wéi Männer. De nationale Rot an der Schwäiz wëll e Méindeg iwwert e Gesetzesentworf schwätzen, dee Moossname géint Loundiskriminéierung virgesäit.