Wéi et der "Sunday Times" no heescht, lafen d'Preparatioune schonn, fir Neiwalen am November ze organiséieren.

© Ben STANSALL / AFP

Der britescher Zeitung „Sunday Times“ no, hätt sech déi politesch ugeschloe britesch Premier Ministesch Theresa May e Noutfall-Plang fir Neiwahlen am November ausschaffe gelooss. Domadder wéilt si net just d'Brexit-Negociatiounen, ma och hir eege Plaz retten. Zwee vun hiren enkste Conseilleren hätte mat de Preparatiounen ugefaangen, sou heescht et vun der Zeitung, déi awer keng kloer Quellen nennt.

Downing Street huet haut den Artikel direkt dementéiert. „Dat wär einfach falsch“, sou e Porte-Parole vun der Regierung. Scho lescht Joer hat d'Premier Ministesch versicht duerch Neiwale méi Support am Parlament ze kréien. De Schoss goung awer no hanne lass, well hir Majoritéit zanter hir nach méi dënn ginn ass. Elo gëtt natierlech mat vill Spannung op de Parteidag vun de Konservativen Tories gewaart. Den ass nächste Sonndeg zu Birmingham.



E Sonndeg ass iwwerdeems de 4-Deeg-laange Parteidag vun der Labour Partei zu Liverpool ugaangen. Am Mëttelpunkt dierften Theme stoen, déi och an den eegene Réie fir Sträit suergen, notamment wéi sech d'Partei zum Brexit stellt an d'Antisemitismus-Reprochë géint Labour. De Parteichef Jeremy Corbyn huet sech géint een zweete Referendum iwwert de Brexit ausgeschwat, mee versprach, dass hien sech der Majoritéit a senger Partei géing upassen.