Dausende Leit hunn sech dofir, trotz staarkem Reen versammelt fir duerch de Bësch ze spadséieren an esou nach eng Kéier ze protestéieren.

Virun iwwer enger Woch haten d'Autoritéite jo ugefaangen de Bësch ze raumen an Aktivisten déi an Bamhaiser souze fortzedroen. Nodeems dunn e Mëttwoch ee Journalist op der Plaz déidlech verongléckt ass, gouf d'Prozedur gestoppt an elo wei gesot nees relancéiert. De Bësch soll fort.