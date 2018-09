© Odd ANDERSEN / AFP

Et ass e Sonndeg am Fong de ganzen Dag roueg bliwwen an der Causa Maaßen. Um Sonndeg den Owend huet déi däitsch Agence DPA gemellt, dass d'Koalitiounsspëtzen an der GroKo sech eens gi sinn: de Chef vum Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen gëtt net Staatssekretär am Inneministère a gëtt deemno net berufflech promovéiert.



Den Horst Seehofer hat sech déi lescht Deeg hannert de Maaßen gestallt. Hien géing net e Mataarbechter entloossen, well d'ëffentlech oder d'politesch Meenung sech géint hie gedréint hätt. Hien wär e kompetente Mann.



De Chef vum Bundesverfassungsschutz gouf jo no ganz ëmstriddenen Aussoen als Staatssekretär am Inneministère nominéiert, ma war domadder d'Leeder eropgefall, wat net just an der Politik ma och an der breeder Ëffentlechkeet fir vill negativ Schlagzeile gesuergt huet.