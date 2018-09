© AFP

D'Regierung vum US-President Donald Trump huet nei massiv Taxen op chineseschen Importer a Kraaft gesat. Peking hat schonn am Virfeld annoncéiert, mat ähnleche Mesuren ze reagéieren.Déi nei amerikanesch Taxen concernéiere chinesesch Wueren am Gesamtwäert vu ronn 200 Milliarden Dollar. Schonn do virdrun waren Taxen op chineseschen Importer an Héicht vu 50 Milliarden agefouert ginn. Zesummen sinn domat elo d'Halschent vun all den Importer aus China betraff.Déi chinesesch Stroftaxen op amerikaneschen Importer chiffréiere sech iwwerdeems op ronn 60 Milliarden Dollar. Schonn an de leschte Méint haten déi zwou gréissten Ekonomien op der Welt géigesäiteg Stroftaxe verhaangen. Déi nei amerikanesch Taxen leien an enger éischter Phas bei 10%. Uganks nächst Joer sollen se op 25% eropgoen.Den Donald Trump reprochéiert China onfair Handelspraktiken an huet schonn erëm mat weidere Schrëtt gedreet. Weltwäit gëtt d'Angscht virun engem Abroch vun der Konjunktur ëmmer méi grouss.