Am Oste vum Kongo si bis haut 100 Mënschen un Ebola gestuerwen. Dat hunn déi zoustänneg Autoritéite bekannt ginn.

© AFP

An der Grenzregioun mat Uganda a Ruanda wiere bal 150 Verdachtsfäll gemellt ginn, vun deene ronn 120 confirméiert goufen. Zanter d'Epidemie Uganks August ausgebrach war, goufe bis haut iwwer 11.000 Leit geimpft.



Wéi et heescht, wieren d'Gesondheetsservicer weider drëms beméit alles ze maachen, fir eng Ausbreedung vum déidleche Virus ze verhënneren. Och d'Weltgesondheetsorganisatioun huet sech optimistesch gewisen, dass den Ausbroch vun Ebola am Kongo lues zeréck geet.