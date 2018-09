© AFP Archivbild

Den haut 81 Joer alen Schauspiller war am Abrëll vun engem Geriicht am US-Bundesstaat Pennsylvania fir schëlleg gesprach ginn. Hien hat am Joer 2004 enger Fra souvill Medikamenter ginn, dass si vu sech war. Dono huet hie sech un hir vergaangen.Dem Bill Cosby dreet eng 30 Joer laang Prisongsstrof. Hie kéint deemno de Rescht vu sengem Liewen am Prisong verbréngen.Den Acteur kritt vun ongeféier 60 Fraen sexuelle Mëssbrauch virgeheit. Déi meescht Fäll sinn allerdéngs verjäert. De Komiker war fréier a senger Roll als Dokter a Familljepapp an der Serie "Cosby Show" ee vun de beléiftste Schauspiller an den USA.